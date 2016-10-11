Продажи Ford в России выросли на 33% благодаря успеху Focus и Kuga

Продажи Ford в России растут: в октябре 2017-го они выросли на 33% по сравнению с прошлым годом.

Хиты продаж Ford Focus и Ford Kuga серьезно повлияли на общий уровень продаж автомобилей марки Ford в Российской Федерации. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные дилеров. В октябре этого года в нашей стране было продано 4837 иномарок Ford. Это на 33% больше, чем в октябре 2016-го. Главными хитами продаж за указанный период стали Ford Focus (1392 машины) и Ford Kuga (1153 машины). Прирост продаж этих моделей составил 32% и 48% соответственно.

По данным экспертов, свою роль в таких темпах роста сыграли и государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Скидки от государства напрямую повлияли на продажи того же Ford Kuga.

Кроме того, рост продаж замечен и в случае с внедорожником Ford Explorer и легендарным Ford Transit.

Фото: Piter.TV