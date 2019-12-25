Аварийные работы вызвали пробку на Пискарёвском проспекте

Движение открыто только по одной полосе.

В понедельник, 16 октября, на трубопроводе холодного водоснабжения у дома №148 по Пискарёвскому проспекту случилась авария. Движение автомобилей на участке временно ограничено. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Бригада "Водоканала" уже работает на месте, устраняя последствия вытекания воды, которое удалось оперативно локализовать. Проводятся аварийно-восстановительные работы, они будут идти круглосуточно. Всех абонентов удаётся обеспечивать холодной водой.

В связи с ограничением движения в сторону города по двум из трёх полос, на участке образовалась внушительная пробка.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты ГУП "ТЭК СПб" устранили более 30 нарушений в охранных зонах теплосетей.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"