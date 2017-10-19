Призрак на дороге напугал жителей Приморья

Очевидцы сняли на видео призрак, который появлялся на дороге на фоне проезжающих машин, пропадал и снова появлялся.

Накануне вечером, 18 октября, в социальных сетях появилось пугающее видео от очевидцев, которое они сняли по дороге на аэропорт.

На опубликованных кадрах на фоне проезжающих мимо машин появляется темный полупрозрачный силуэт. Администратор группы сообщает, что видео подлинное, "Сразу говорю, что видео не фейк. Очевидцы увидели на трассе странный силуэт. Остановились, но он куда-то пропал. Начали снимать на видео, и снова появилось это. Кто или что такое всплывает на пешеходном переходе - не ясно. Лично мне стало жутко, когда я добавляла надпись на видео, этот силуэт в замедленном режиме колышется".

Под размещенным видео много разных комментариев. Кто-то безоговорочно поверил в мистическую силу и напугался. Кто-то не задумываясь на природой явления отшутился на предмет призраков. Ну а более дотошные увидели в этом силуэте обыкновенную тень. Правда, мнения их разошлись. Первые пишут, что это тень от дорожного знака, - "Сама чуть не поверила, пока не присмотрелась, это ведь пешеходный знак отбрасывает тень, на белой машине её не видно, потому что она едет по правой полосе, а тень падает на левую полосу движения, грузовик высокий и тень получилась длинная, присмотритесь, а знаки прикреплённые с двух сторон столба создают впечатление рогов, я бы тоже хотела поверить, что это призрак или ещё кто, но нет". Другие увидели тень человека, - "Такое впечатление, что стоят двое и снимают свою тень".

Видео: Instagram/dpscontrol