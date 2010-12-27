"Пёс свое отжил": привязавший собаку к рельсам петербуржец объяснил свой поступок

Однако, отдать собаку зоозащитникам мужчина отказался.

Зоозащитники нашли пса, который был привязан к рельсам в Антропшино в Ленинградской области. Машинист во время заметил собаку и остановил поезд, хотя по правилам это запрещено. Информация об этом мгновенно разлетелась в соцсетях.

Активисты обошли частные дома в округе и нашли спасенную собаку. Пса зовут Серега и ему 14 лет. Он – питомец 40-летнего мужчины и его родителей. Отец хозяина питомца по снимку опознал Серегу.

Сам хозяин не подтвердил, и не опроверг информацию, что он привязал собаку к рельсам. Однако, отметил, что "пес свое отжил". Собаку хозяин отдать отказался. Зоозащитники собираются пойти в полицию.

Фото: социальные сети