Приставы помогли семейной паре получить компенсацию морального вреда от владелицы медклиники

Пара лечилась в учреждении от бесплодия, но в итоге больше пострадала.

Судебные приставы Петербурга помогли семейной паре получить компенсацию морального вреда, причиненного им после лечения от бесплодия в частной клинике. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП.

Исполнительные производства в отношении частного медучреждения и его владелицы возбудили еще в 2018 году. Как выяснилось, семейная пара, которая лечилась в этой клинике от бесплодия, только больше пострадала от медицинского вмешательства. Суд постановил выплатить петербуржцам компенсацию в 212 тысяч рублей, однако сразу после вынесенного судом решения гендиректор клиники решила ликвидировать свою организацию.

Когда бизнес-леди подавала соответствующие документы для ликвидации компании в налоговую службу, она "забыла" указать своих кредиторов на балансе фирмы. Об этом узнали взыскатели и обратились к приставам. Предпринимательница побоялась понести уголовное наказание и добровольно расплатилась с семейной парой. Также женщина оплатила назначенный судом штраф в 10 тысяч рублей.

Также мы писали, что заразившийся малярией петербуржец смог отсудить 40 тысяч рублей у медицинской клиники.

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