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В Петербурге правоохранители приостановили продажу билетов на концерты Александра Долгополова
Сегодня, 15:31
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге правоохранители приостановили продажу билетов на концерты Александра Долгополова

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У комика остались три выступления в Москве, Обнинске и Ярославле.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге правоохранители приостановили продажу билетов на концерты Александра Долгополова. Об этом заявил концертный директор комика Армен Гандилян.

Гандилян отметил, что продажи билетов приостановлены до выяснения обстоятельств. Отметим, что у Александра Долгополова запланированы ещё три выступления в Москве, Обнинске и Ярославле.

Напомним, что МВД заинтересовалось  Александром Долгополовым после его стендапа в Петербурге. В доказательство комик прикрепил к посту официальное уведомление МВД. В документе ведомство просит подтвердить клуб, что именно в нём проводилось выступление Долгополова.

Ранее мы сообщали о том, что Генконсул Кореи шокирован петербуржцем в трусах на набережной Фонтанки.

Фото:sankldive/instagram

Теги: александр долгополов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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