В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге правоохранители приостановили продажу билетов на концерты Александра Долгополова. Об этом заявил концертный директор комика Армен Гандилян.
Гандилян отметил, что продажи билетов приостановлены до выяснения обстоятельств. Отметим, что у Александра Долгополова запланированы ещё три выступления в Москве, Обнинске и Ярославле.
Напомним, что МВД заинтересовалось Александром Долгополовым после его стендапа в Петербурге. В доказательство комик прикрепил к посту официальное уведомление МВД. В документе ведомство просит подтвердить клуб, что именно в нём проводилось выступление Долгополова.
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Фото:sankldive/instagram
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