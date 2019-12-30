Генконсул Кореи шокирован петербуржцем в трусах на набережной Фонтанки

Политик выложил соответствующее фото в своём Instagram.

В минувший вторник, 22 января, Генконсул Южной Кореи Квон Дон Сок запечатлел петербуржца в неглиже посреди январского Петербурга. Соответствующим фото политик поделился в своем Instagram-аккаунте.

Дипломат отметил, что так в России отмечают Крещение. Квон Дон Сок решил, что петербуржец просто соблюдает православные обряды.

Также политик рассказал своим подписчикам об очень теплой петербургской зиме. Он заявил, что обычно русские прорубают лёд, чтобы окунуться в прорубь.

Ранее мы сообщали о том, что в среду в Петербурге похолодает до -1 градуса.

Фото:levkwon/Instagram