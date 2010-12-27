Приморский район лишился торгового павильона. ККИ снес постройку 

В настоящее время Комитетом ведётся работа по привлечению землепользователя к административной ответственности.

Во вторник, 5 ноября, Приморский район лишился огромного торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Ведомство еще в октябре обнаружило незаконный павильон на улице Долгоозёрная. Магазин располагался между домами 1 и 5. В незаконной постройке организовали общепит и продажу алкоголя.

"По результатам обследования выявлено самовольное использование земельного участка площадью более 160 кв. м под размещение 2-секционного торгового павильона. В одной из секций был организован пункт общественного питания, во второй осуществлялась реализация продуктов питания, а также алкогольной продукции", —сказано в сообщении.

Владелец торговой точки проигнорировал предупреждение ККИ, поэтому службы ликвидировали постройку. В настоящее время Комитетом ведётся работа по привлечению землепользователя к административной ответственности.

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Фото:ККИ