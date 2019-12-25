Прихожане храма в Приморском районе объяснили ситуацию с выкопанными елями

Забирать себе деревья в храме не планировали, они достались в дар.

Прихожане храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее принесли извинения жителям Приморского района за выкопанные ели с улицы Шаврова. В минувшую пятницу деревья выкорчевали и перевезли на другой участок, некоторым петербуржцам это не понравилось.

Приносим свои искренние извинения за ваши волнения и переживания в связи со сложившейся ситуацией. Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. говорится в сообщении.

Как выяснилось, у дома №17 по улице Шаврова, где ранее росли хвойные, планируются работы. В связи с этим деревья в любом случае пришлось бы пересадить или уничтожить.

В храме пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь елей.

Напомним, жители Приморского района были недовольны тем, что деревья, которые они посадили, теперь "переедут" на территорию храма. Возник вопрос: кто дал на это разрешение? 18-го декабря, в день перевозки елей, на место прибыл корреспондент Piter.TV. Рабочие заявили ему о том, что работы согласованы с районной администрацией, однако, по всей видимости, эта информация не соответствует действительности.

Фото: vk.com/primor_spb