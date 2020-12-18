Хвойные деревья, посаженные жителями Приморского района, решили разместить у местной церкви. Петербуржцы возмущены

Деревья уже "демонтировали", но на место назначения пока не доставили.

У дома №17 по улице Шаврова в Приморском районе выкорчевали хвойные деревья, которые сажали местные жители. Их собираются пересадить к строящейся церкви на Долгоозерной улице, 2B. Петербуржцы пожаловались на происходящее в социальных сетях, они утверждают, что работы не согласованы. Корреспондент Piter.TV отправился на место, чтобы выяснить, что случилось. История приобрела неожиданный поворот.

Специалисты, которые занимались погрузкой деревьев в машины, заявили о том, что на самом деле работа согласованы. Они являются наемными рабочими и выполняют заказ администрации Приморского района, соответствующие документы обещали показать, но позже. Подтвердить эту информацию на момент публикации пока не удалось.

За сегодняшний день они должны перевезти 12 хвойных.

После этого корреспондент отправился к церкви, куда должны были приехать деревья, но, как оказалось, прораб о них не знает. Поблизости никаких елей не находилось. Куда на самом деле отвезли деревья — на данный момент остается под вопросом.

Видео и фото: Piter.TV