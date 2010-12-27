Сотрудники МВД по Невскому району задержали женщину, которая пыталась "взорвать" отделение полиции

Два случая попытки "минирования" отделений полиции зафиксированы в Петербурге и Ленобласти: преступники задержаны.

Правоохранительные органы задержали петербурженку, которая заявила о готовящемся взрыве в полицейском участке Невского района. Теперь женщина будет объяснять следователю, чем именно ее не устраивают оперативники.

В десятом часу вечера 22 марта диспетчеру экстренной службы дозвонилась гражданка, рассказавшая о минировании 24-го отделения полиции по проспекту Большевиков. Сообщается, что судя по голосу, телефонная террористка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате эвакуацию было решено не проводить. Проверка помещений опасных предметов не выявила.

Силовики быстро установили личность нетрезвой шутницы: женщина звонила с личного мобильного номера. Нарушительницей спокойствия оказалась 51-летняя местная жительница. В ее отношении будет возбуждено уголовное дело.

В тот же день, но уже в Ленинградской области подросток решил побаловаться и “заминировал” отделение полиции Выборгского района. Сотрудники МВД вычислили 11-летнего мальчика, который учится в местной школе.Однако, из-за звонка пятиклассника пришлось вывести на улицу 120 человек. Подозрительных объектов не нашли. В отношении несовершеннолетнего будут предприняты меры наказания.