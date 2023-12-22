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Приговор Треповой* будет вынесен 25 января
Сегодня, 17:00
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Приговор Треповой* будет вынесен 25 января

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В этот же день также будет оглашён приговор для Дмитрия Касинцева, который является соучастником сокрытия обвиняемой после теракта.

Оглашение приговора Дарье Треповой* состоится в Северной столице в четверг, 25 января. Об этом сообщил судья Тимура Жидков, который выслушал последние слова обвиняемой, передаёт spb.aif.ru.

В этот же день также будет оглашён приговор для Дмитрия Касинцева, который является соучастником сокрытия обвиняемой после теракта. Напомним, что Трепову* обвиняют по трём статьям, среди которых теракт, оборот взрывных устройств и подделка документов. Государственное обвинение запросило 28 лет лишения свободы. Касинцеву, который обвиняется в сокрытии преступления, прокурор запросил 1 год и 10 месяцев заключения.

Ранее Трепова* рассказала, что в кафе на Университетской набережной выполняла задание кураторов из Украины.

Фото: Григорий Тимченко / АиФ

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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