Приём заявлений на выплату школьникам Петербурга и области закончится 31 октября

После 31 октября такие заявления приниматься не будут.

В четверг, 28 октября, в пресс-службе ОПФР сообщили Piter.tv, что петербуржцы могут подать заявление на о единовременной выплате на детей школьного возраста до 31 октября, после чего документы не примут.

Выплату на школьников в размере 10 тыс. рублей предоставляют семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить законные представители: усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения по основным общеобразовательным программам. Такие граждане могут обратиться за выплатой самостоятельно, если 18 лет им исполнилось 2 июля 2021 года или раньше.

На портале Госуслуг или в клиентской службе ПФР необходимо подать заявление, никаких документов больше не требуют. Если выплата полагается на нескольких детей в семье, то заполняется одно заявление, в котором указывается каждый ребёнок.

Ранее мы писали, что власти Петербурга заявили, что в городе фактически проживают до 7 млн человек.

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