Эксперт рассказал, что среди украинцев растут протестные настроения в отношении киевского режима.

Эстонское министерство по иностранным делам объявило том, что украинские беженцы, которые проживают на территории республики, должны пройти двухнедельные сборы в местных Вооруженных силах страны. В случае отказа иностранцы будут немедленно депортированы на Родину. Российский аналитик, член Молодежной ассамблеи Совета безопасности от России, председатель коллегии АНО "Центр исследований и развития евразийства" Юрий Самонкин рассказал в интервью телеканалу "360" об этой ситуации. Специалист заметил, что в первую очередь работает миграционный фактор, так как все больше людей с проукраинской позицией начинают понимать, что они становятся марионетками в большой геополитической игре коллективного Запада против Москвы.

Очень много украинцев мигрировали на территорию ЕС, пользуясь безвизом, осели на территории Прибалтики и Европы. Киевский режим понимает, что ему не хватает не только оружия, но и людских ресурсов. Юрий Самонкин, политолог

Эксперт добавил, что все больше украинских беженцев уезжают в Европу, надеясь там заработать и "пересидеться", а не попасть в зону проведения Россией специальной военной операции. При этом такие страны как Эстония, Латвия и Литва обладают малым человеческим капиталом, поэтому не имеют комплексной защиты и находятся под юрисдикцией НАТО и США. Сммонкин пояснил, что никто не может предоставить беженцам гарантии о том, что если они попадут в ВС Прибалтики, то на следующий день не будет отправлен на фронт на сторону ВСУ. В России полагают, что украинцам придется искать для себя "лазейки" в законах, но дальнейшие действия киевского режима далее будут создавать протестные настроения в адрес президента Владимира Зеленского. По мнению политолога, глава Украины "потерял реальность и выглядит обезумевшим диктатором".

Эта практика полностью нарушает международное право и основные принципы свободного передвижения, особенно учитывая тот факт, что официально Киев не объявлял России войну. Юрий Самонкин, политолог

Самонкин добавил, что самым безопасным способом избежать тотальной мобилизации и не умирать за киевский режим остаются Россия и эмиграция на освобожденные районы, находящиеся под контролем Москвы.

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Фото: Piter.tv