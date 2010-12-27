При рождении ребенка жители Ленобласти смогут получать необходимые госуслуги в проактивном режиме

Суперсервис предполагает предоставление комплексных услуг с минимальным количеством личного обращения в органы власти или МФЦ.

При рождении ребенка жители Ленинградской области смогут получать необходимые госуслуги в проактивном режиме.

Соответствующий проект по организации суперсервиса при рождении ребенка утвержден Организационным штабом по проектному управлению. Суперсервис предполагает предоставление комплексных услуг с минимальным количеством личного обращения в органы власти или МФЦ.

Сегодня жителям области приходится обращаться за госуслугами каждый раз, когда необходимо их получить. Суперсервис делает государство клиентоориентированным на гражданина: услуги предоставляются автоматически в электронном виде. В случае такой жизненной ситуации, как рождение ребенка, речь идет о "сопровождении" госуслугами родителей с момента постановки на учет будущей мамы в женской консультации до зачисления ребенка в детский сад. Базовый пакет документов для ребенка — свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, оформление пособий — формируется автоматически. Родители обращаются к порталу госуслуг только если нужен их личный выбор: роддома, имени малыша, детского сада.

Ленинградская область – регион-пилот внедрения федерального суперсервиса "Рождение ребенка". Для его реализации в регионе в ближайшие годы будет проведена масштабная работа по изменению нормативно-правовых актов и тестированию информационных систем и сервиса. В планах запуск суперсервиса в 2021 году, ожидается, что уже в 2022 году им воспользуются около 5 тысяч молодых родителей.

Также планируется оптимизировать процесс предоставления этих услуг через МФЦ. Благодаря электронному взаимодействию заявители смогут оформить документы и пособия по принципу экстерриториальности, вне зависимости от их места нахождения.

Источник: пресс-служба администрации ЛО