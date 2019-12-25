Жертва могла отравиться угарным газом.

При пожаре в жилом доме в Мурманской области погиб мужчина. На теле жертвы зафиксированы термические ожоги. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета РФ. По данным специалистов, пожарные обнаружили тело жертвы в двухэтажном здании в Кандалакше. Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели человека.

Следственным отделом по городу Кандалакша проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1970 года рождения, в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова заявление СК РФ по Мурманской области

Напомним, что ранее в ГУ МЧС рассказали, что из загоревшегося здания были эвакуированы 15 человек. Из пламени экстренные службы вывели двух местных жителей. В общей сложности тушение проходило на площади в 1600 квадратных метров. По предварительной версии, мужчина в здании скончался из-за отравления угарным газом. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

На Выборгском шоссе загорелся торговый павильон и жилой дом.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области.