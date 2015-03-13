Шестнадцать человек из общего числа пострадавших были госпитализированы.

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 17 августа недалеко от Лейпцига. Во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония произошел пожар на колесе обозрения. Шестнадцать человек из общего числа пострадавших были госпитализированы. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.

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Видео: YouTube / Reuters