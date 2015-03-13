  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:15
127
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

0 0

Шестнадцать человек из общего числа пострадавших были госпитализированы.

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 17 августа недалеко от Лейпцига. Во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония произошел пожар на колесе обозрения. Шестнадцать человек из общего числа пострадавших были госпитализированы. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде потушили пожар в конном клубе.

Видео: YouTube / Reuters

Теги: германия, колесо обозрения, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии