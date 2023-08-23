При обстреле центра Донецка повреждено здание школы

Глава города рассказал подробности об обстреле ВСУ.

Здание школы получило повреждения в результате обстрела в среду 23 августа со стороны Вооруженных сил Украины по Ворошиловскому району, расположенному в центре города Донецка. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный мэр Алексей Кулемзин через собственный Telegram-канал.

В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13. Алексей Кулемзин, глава Донецка

Напомним, что ранее стало известно о том, что в среду в 9:45 и 10 часов утра по московскому времени со стороны ВСУ были выпущены четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, СМОТРИ