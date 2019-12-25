Зеленский обвинил НАТО в сознательном решении не закрывать небо над Украиной

Президент Украины раскритиковал НАТО за "слабость и растерянность" на саммите в Брюсселе.

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил НАТО в сознательном решении не закрывать небо над территорией страны. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции с журналистами. Политик оценил саммит глав МИД НАТО, который состоялся в Брюсселе 4 марта. Он назвал это мероприятие "слабым и растерянным".

Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один…НАТО сознательно приняла решение не закрывать небо…страны НАТО сами создали нарратив, что якобы это спровоцирует прямую агрессию Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер отметил, что все, на данный момент военный альянс удосужился сделать для Киева - это провести через систему собственную закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Зеленский добавил, что не знает кого и смогут ли вообще защитить страны НАТО. Политик заметил, что от Украины они не смогут откупиться литрами топлива. При этом он выразил благодарность международным друзьям страны и партнерам, которых, по его мнению, в альянсе большинство. Зеленский добавил, что за счет этого Украина не чувствует себя в одиночестве.

Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський