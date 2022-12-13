Президент Украины Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ

Политик выразил благодарность силам ВСУ за подотовку.

Украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении к нации, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях, заявил об утверждении сроков контрнаступления Вооруженных сил страны. Политик выразил благодарность тем солдатам и офицерам, которые готовились к этой атаке в зоне регионального конфликта.

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Напомним, что ранее местный отставной генерал-майор Сергей Кривонос высказал мнение о том, что стремление Владимира Зеленского начать контрнаступление ВСУ приведет киевский режим к потере двух городов. А 29 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил журналистам о том, что "скоро наступит" время перехода армии к наступлению. При этом бывший американский офицер из ВМС США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил СМИ, что украинские власти сами раскрутили тему контрнаступления для того, чтобы получить от коллективного Запада еще больше оружия.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України