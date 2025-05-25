Наташа Пирц-Мусар объяснила, почему Европу больше не считают сильным политическим объединением.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар утверждает, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о ведущейся в странах коллективного Брюсселя работе по возобновлению рабочих контактов с Москвой. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала местным журналистам из новостного издания Politico. В СМИ пояснили со ссылкой на политика, что глава ЕК в ходе беседы с ней указала, что "они работают над этим". В Евросоюзе на данный момент не подтвердили изданию эту информацию. Президент Словении полагает, что что возобновление прямых переговоров с российскими представителями необходимо региону.

Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией. Наташа Пирц-Мусар, президент Словении

Европейка заметила, что ЕС должен собрать группу "мудрых мужчин и женщин" для проведения "тихой дипломатии". Это решение может стать первым шагом к восстановлению прямых контактов с Кремлем. Собеседница иностранного издания отметила, что из-за отказа от двусторонних переговоров с Россией Евросоюз больше не воспринимается как влиятельное политическое объединение на геополитической арене. В Словении заметили, что теперь Европе необходимо приложить определенные усилия для того, чтобы быть приглашенной к столу переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.

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