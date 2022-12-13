Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово

В Белграде негативно оценили деятельность KFOR по защите косовских сербов.

Миссия Североатлантического альянса в непризнанном регионе Косово и Метохии KFOR не защитила косовских сербов и не остановила самоуправство и насилие косовоалбанских властей на севере края. Соответствующее заявление сделал в видеообращении к народу президент Сербии Александр Вучич. Политик заметил, что ситуация произошла вопреки тем гарантиям, которые были даны со стороны НАТО. Он заметил, что сербы собрались около 7 часов утра по местному времени в понедельник (08 утра по времени Москвы) около зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич для того, чтобы высказать свою позицию из-за вторжения " нелегальных оккупантов Курти" в сербские объекты.

...Потому что военнослужащие KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не воспрепятствовали незаконному силовому захвату муниципалитетов и насилию, которому сербы были подвергнуты. Несмотря на то, что много раз давали гарантии, что это сделают. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что 29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края. Они потребовали отвести от территории косовскую полицию и отозвать от должностей косовоалбанских мэров. Силы KFOR при НАТО со средствами для разгона массовых демонстраций были распределены около зданий местных муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток.

Вучич: косовский "премьер" хочет спровоцировать кровопролитие в регионе.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић