Президент РФ заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

Об этом он рассказал в эфире телепередачи "Вести в субботу".

Президент Владимир Путин, заявил, что Россия готова работать с любым новым премьер-министром Соединенного Королевства, если тот тоже будет готов к партнерским отношениям. В нашей стране также надеются, что в Лондоне также будут прислушиваться к пожеланиям своего народа в отношении взаимодействий с Россией.

Президент уточнил, что власти будут относиться с уважением к результатам выборов премьер-министра Великобритании. Владимир Путин также добавил, что представители английского бизнеса хотят работать и расширять свое присутствие на российском рынке.

Ранее Piter.TV писал о том, что у Владимира Путина не входит в планы спускать российский флаг на территории Южных Курил.

Фото: kremlin.ru

Видео: YouTube / Kremlin