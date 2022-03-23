Анджей Дуда рассказал, что теперь военный альянс и РФ не связаны обязательствами.

Президент Польши заявил о прекращении существования акта о безопасности Россия — НАТО. Такое заявление глава местного правительства сделал в рамках выступления на брифинге с журналистами в Бухаресте. По мнению Анджея Дуды, основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности уже не связывает стороны международными обязательствами между друг другом.

Надо громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает. Анджей Дуда, премьер-министр Польши

Согласно Основополагающему акту Россия-НАТО от 1997 года, Североатлантический военный альянс обязался не размещать существенные боевые силы на регулярной основе на территории своих стран-новобранцев. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что акт Россия-НАТО не помешает усилению альянса на Восточном фланге, так как изменилась геополитическая ситуация.

Президент Польши подписал новый закон "О защите Отечества".

Фото и видео: Facebook (соцсеть, признанная в России экстремистской) / Andrzej Duda