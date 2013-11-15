Ярослав Качиньский выступил на торжественной церемонии.

Президент Польши подписал новый закон "О защите Отечества". Торжественную церемонию транслировали местные телеканалы. Известно, что Анджей Дуда одобрил документ, подготовленный правительством и принятый парламентом страны. Глава Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский объяснил на мероприятии, что события на Украине говорят о начале "плохого времени". По словам чиновника, сейчас забота о безопасности является доминирующей задачей для любого ответственного национального руководителя.

Польша должна быть страной, способной эффективно обороняться. Ярослав Качиньский, вице-премьер Польши

Новый польский закон содержит в себе более 820 статей. Документ включает более чем 450 страниц. В пунктах говорится о том, что ежегодные расходы из государственного бюджета, направляемые на финансирование военных нужд, составят не менее 2,2% ВВП за текущий год, а также не менее 3% ВВП в 2023 и далее.

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