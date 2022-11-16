Президент Польши разошелся с МИД в определении принадлежности упавших ракет

Анджей Дуда рассказал о ситуации с падением ракет в Люблинском воеводстве.

Президент Польши Анджей Дуда разошелся с местным внешнеполитическим ведомством в определении принадлежности упавших ракет. Ранее МИД отметил, что речь однозначно идет о ракетах российского производства. Из-за этого дипломаты вызвали российского посла Сергея Андреева в Варшаве к себе. Они планирубт вручить ему ноту протеста. Однако глава государства уточнил прессе, что на самом деле у властей страны нет достоверных сведений о том, с какой именно территории в Польше приземлились ракеты.

Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету. Проводятся следственные действия. Анджей Дуда, президент Польши

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши. Трагедия зафиксирована в Люблинском воеводстве, расположенном на государственной границе с Украиной. Погибли два местных жителя.

Дуда считает единичным случаем попадание ракет на территорию Польши.

Фото и видео: YouTube / AWtv