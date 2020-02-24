Президент Польши обвинил РФ в агрессии против Украины

Об этом Анджей Дуда заявил изданию Sieci.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации юго-востока Украины и Крыма. Как он заявил в комментарии изданию Sieci, Россия стоит за так называемыми сепаратистами, проявляя агрессию в отношении других стран. Страна демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство, отметил Дуда.

Он считает, что страна, проводящая такую политику, не должна считаться мирно стоящей за свои интересы и заслуживающей доверия.

Ранее мы сообщали о том, что руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что приглашения еще просто не рассылались.

Видео: Youtube / FRANCE 24 English