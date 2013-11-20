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Президент Молдавии попросила Евросоюз помочь в газовом кризисе

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Она также возложила ответственность за кризис на прежние власти.

Президент Молдавии Майя Санду попросила Евросоюз помочь в энергетическом кризисе, связанного с поставками газа. Об этом она сообщила на брифинге.

Санду заявила, что уже обратилась к основным партнерам Молдавии по этому вопросу. Она выразила надежду на то, что страна скоро преодолеет газовый кризис.

Я получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса.

Майя Санду, президент Молдавии

Также Санду возложила ответственность за кризис в Молдавии на прежние власти. По ее словам, они не обеспечили энергетическую безопасность страны.

Ранее стало известно, что Украина бесплатно поставит газ Молдавии.

Видео: YouTube / Privesc. Eu Moldova

Теги: газовый кризис, евросоюз, майя санду, президент молдавии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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