Президент Молдавии попросила Евросоюз помочь в газовом кризисе

Она также возложила ответственность за кризис на прежние власти.

Президент Молдавии Майя Санду попросила Евросоюз помочь в энергетическом кризисе, связанного с поставками газа. Об этом она сообщила на брифинге.

Санду заявила, что уже обратилась к основным партнерам Молдавии по этому вопросу. Она выразила надежду на то, что страна скоро преодолеет газовый кризис.

Я получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса. Майя Санду, президент Молдавии

Также Санду возложила ответственность за кризис в Молдавии на прежние власти. По ее словам, они не обеспечили энергетическую безопасность страны.

Ранее стало известно, что Украина бесплатно поставит газ Молдавии.

Видео: YouTube / Privesc. Eu Moldova