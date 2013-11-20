Президент Молдавии попросила Евросоюз помочь в газовом кризисе

Президент Молдавии Майя Санду попросила Евросоюз помочь в энергетическом кризисе, связанного с поставками газа. Об этом она сообщила на брифинге.
Санду заявила, что уже обратилась к основным партнерам Молдавии по этому вопросу. Она выразила надежду на то, что страна скоро преодолеет газовый кризис.
Я получила заверения, что жители республики не останутся одни перед лицом этого кризиса.
Майя Санду, президент Молдавии
Также Санду возложила ответственность за кризис в Молдавии на прежние власти. По ее словам, они не обеспечили энергетическую безопасность страны.
Ранее стало известно, что Украина бесплатно поставит газ Молдавии.
Видео: YouTube / Privesc. Eu Moldova
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