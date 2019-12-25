Гитанас Науседа рассказал об итогах первого дня саммита в Брюсселе.

Президент Литвы заявил, что лидеры ЕС отвергли общий саммит с Россией. Об этом журналистам сообщил Гитанас Науседа по результатам первого дня мероприятия, проходившего при участии глав государств и правительства в Брюсселе. Ранее об инициативе переговоров с Москвой на высшем уровне выступили Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.Они призвали Евросоюз пригласить Владимира Путина на саммит.

На уровне европейских лидеров не будет встречи с Россией. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России. Гитанас Науседа, президент Литвы

Напомним, что отношения между Евросоюзом и Россией ухудшились в 2014 году из-за ситуацией на Украине. Тогда Крым воссоединился с РФ по результатом проведенного на полуострове референдума. Запад считает, что Москва вмешалась во внутренние дела Киева. Против Кремля были введены санкции.

МИД Украины назвал отказ ЕС от идеи саммита с Россией победой.