Гитанас Науседа указал на проблемы союзников Киева в военном обеспечении для ВСУ.

Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что Вильнюсу и ряду других стран Европейского союза уже нечего передавать Украине в военном плане, потому что оружейные склады региона опустели. Соответствующее заявление местным журналистам сделал иностранный политик во время своего прибытия на саммит ЕС в Брюсселе.

Мы должны поставлять, особенно те страны, у которых все еще есть вооружение на складах. Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже. Но у некоторых крупных стран есть очень большие ресурсы, и они могут поддерживать Украину. Гитанас Науседа, президент Литвы

Москва считает, что поставки вооружений киевскому режиму от международных союзников мешают мирному урегулированию кризиса, а также напрямую вовлекают страны НАТО в региональный конфликт и являются "игрой с огнем". Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат западное оружие для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Президент Литвы сделал неожиданное заявление о переговорах по Украине.

Фото и видео: European Commission