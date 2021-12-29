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Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием"

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Гитанас Науседа видит необходимость в решении конфликтов путем дипломатии.

Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием". Такое заявление Гитанас Науседа сделал в эфире местного СМИ LRT (Литовское радио и телевидение). По мнению специалиста, сейчас Североатлантическому военному альянсу не обязательство заниматься такой политикой, так как в первую очередь поддержанием мира и обеспечением стратегической безопасности должны заниматься дипломаты. В Вильнюсе призвали профессионалов говорить друг с другом понятно и слаженно, так как от этой риторики будет зависеть ответ другой стороны.

НАТО как организация прежде всего должна озаботиться коллективной и региональной безопасностью. И это не обязательно надо делать, бряцая оружием. Сегодня, я полагаю, должны говорить дипломаты.

Гитанас Науседа, президент Литвы

Науседа добавил, что Вильнюс готов всеми возможными средствами помогать партнерам из Украины. 

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит Литве.

Фото и видео: lrt.lt

Теги: гитанас науседа, литва, нато, прибалтика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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