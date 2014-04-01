Гитанас Науседа призвал парламент принять меморандум о взаимопонимании в сфере обороны республики.

Президент Литвы поддерживает переход с 2025 года на всеобщий призыв в армию. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в программе "Тема дня", которая выходит в рамках национального телеканала LRT. Гитанас Науседа уточнил, что разделяет намерения военнослужащих и политиков о срочной службе в республике.

Сам принцип введения всеобщей воинской повинности правильный, хотя можно дискутировать о том, стоит ли одинаково применять его и к мужчинам, и к женщинам. Гитанас Науседа, президент Литвы

Президент Литвы выразил надежду на то, что парламентские партии в ближайшее время подпишут обновленный меморандум о взаимопонимании по вопросам оборонной политики. В документе будет четко определена позиция государства по призыву в Вооруженные силы. Гитанас Науседа добавил, что это нужно сделать с учетом всего того, что происходит в мире. По его словам, литаве следует предпринять некоторые шаги по укреплению внешней и внутренней безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija