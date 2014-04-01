Литва ожидает решения ЕС по вопросу возможного запрета транзита грузов в Калининград

Агне Билотайте призвала Брюссель принять принципиальное постановление.

Литва ожидает принципиального решения Евросоюза по вопросу возможного запрета транзита грузов из страны в Калининградскую область России. Такое заявление на брифинге с журналистами сделала глава министерства внутренних дел республики Агне Билотайте.

Ожидаем оценки Евросоюза.Моей как главы МВД задачей является обеспечение безопасности в данной ситуации, обеспечение того, чтобы жители Литвы не чувствовали себя в опасности. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Напомним, что с призывом приостановить в связи с событиями на Украине грузовой транзит по территории стран - членов ЕС в Россию и Белоруссию выступила Прибалтика, а также Польша. Они предлагают обеспечить запрет на автомобильные перевозки товаров, а также закрыть собственные морские порты для судов, ходящих под российскими флагами.

В МИД РФ вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы.

Фото: Pixabay.com