Президент Литвы: ЕС вернется к теме предоставления Украине статуса кандидата позже

Гитанас Науседа считает, что Киев привержен европейским идеям.

Президент Литвы считает, что страны ЕС вернутся к теме предоставления Украине статуса кандидата позже. Таким мнением глава государства поделился в интервью с европейскими журналистами во время прибытия на саммит Евросоюза, который проводится в Версале.

Мы выступали за то, чтобы Украине уже сейчас был предоставлен статус кандидата на прием в ЕС, однако оказалось, что пока так поступить мы не можем, но вернемся к рассмотрению данного вопроса. Гитанас Науседа, президент Литвы

Ранее политик неоднократно выступал за то, чтобы Брюссель в срочном порядке предоставил Киеву официальный статус кандидата на вступление в сообщество. По мнению Вильнюса, такое решение повысит политический вес киевского режима во время кризиса в стране. По словам Науседы, Киев показывает приверженность европейской идее. А членство в ЕС не должно определяться унификацией законодательства, стремлением к благосостоянию и намерением пользоваться преимущества общего рынка.

Премьер Бельгии: потребуется много времени и реформ, чтобы Украина стала членом ЕС.

Фото и видео: European Commission