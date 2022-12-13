Президент Колумбии попросил у США дроны для борьбы с наркоторговлей

Густаво Петро призвал противостоять нелегальному бизнесу.

Колумбийский президент Густаво Петро попросил у американских представителей боевые дроны и морские катера для борьбы с наркоторговлей в латиноамериканской стране. Соответствующее заявление политик сделал журналистам, выступая на брифинге после встречи с лидером Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне. Политик добавил, что важно получить большее количество техники для того, чтобы противостоять тем преступникам, которые занимаются незаконным бизнесом по продаже запрещенных веществ.

Я попросил немного больше помощи в этом плане. Мы нуждаемся в большем количестве плавсредств, лодок, дронов. Густаво Петро, глава Колумбии

Из профильного доклада Управления ООН по наркотикам и преступности известно, что площадь нелегальных посевов такого растения как кока на территории Колумбии увеличилась на 43%, до 204 тысяч га. Этот покзаатель стал рекордным для страны. Преимущественно посевы сконцентрированы в бедных регионах, в департаментах Нариньо, Норте-де-Сантандер и Путумайо.

Посол предупредил о подорожании колумбийского кофе в России.

Фото и видео: YouTube / Gustavo Petro