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Президент Казахстана назвал свои отношения с Путиным близкими

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Касым-Жомарт Токаев считает Россию надежным партнером для республики.

Президент Казахстана назвал свои отношения с Владимиром Путиным близкими. Соответствующее заявление Касым-Жомарт Токаев сделал в рамках выступления на Катарском экономическом форуме. Политик добавил, что рад иметь такие связи с российским коллегой. Он считает его надежным союзником республики.

Да, он является надёжным союзником Казахстана. Как глава государства, я рад иметь близкие отношения с Путиным.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Токаев отрицательно ответил на вопрос ведущего встречи о том, не высказывал ли Владимир Путин разочарования словами президента Казахстана. Ранее Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме объявил о том, что Казахстан не планирует признавать независимость ДНР и ЛНР. Политик заметил, что после ПМЭФ провел хорошую встречу с президентом России, на которой обсуждались конкретные двусторонние вопросы. При этом Владимир Путин был очень спокоен и уверен в себе.

.Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum

Теги: qatar economic forum, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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