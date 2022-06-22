Президент Казахстана назвал свои отношения с Путиным близкими

Президент Казахстана назвал свои отношения с Владимиром Путиным близкими. Соответствующее заявление Касым-Жомарт Токаев сделал в рамках выступления на Катарском экономическом форуме. Политик добавил, что рад иметь такие связи с российским коллегой. Он считает его надежным союзником республики.
Да, он является надёжным союзником Казахстана. Как глава государства, я рад иметь близкие отношения с Путиным.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Токаев отрицательно ответил на вопрос ведущего встречи о том, не высказывал ли Владимир Путин разочарования словами президента Казахстана. Ранее Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме объявил о том, что Казахстан не планирует признавать независимость ДНР и ЛНР. Политик заметил, что после ПМЭФ провел хорошую встречу с президентом России, на которой обсуждались конкретные двусторонние вопросы. При этом Владимир Путин был очень спокоен и уверен в себе.
.Токаев считает, что внеблоковый статус Украины может быть хорошим решением.
Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum
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