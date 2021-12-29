Президент Ирана предрек распад НАТО

Эбрахим Раиси выступил в Госдуме России.

Президент Ирана предрек распад Североатлантического военного альянса. Такое мнение Эбрахим Раиси высказал перед российскими депутатами на пленарном заседании в нижней палате парламента. Спикер счел, что НАТО незаконно находится и проникает на географические пространства суверенных стран. Данное поведение Тегеран находит обманным и угрожающим безопасности.

Противостояние независимым демократиям, самоидентификации народов, культуре, традиции…Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду Эбрахим Раиси, президент Ирана

Политик заметил, что стратегия мирового господства давно потерпела поражение, поэтому США сейчас находятся на ослабленных позициях. Однако, по словам Раиси, у Вашингтона по-прежнему остается стремление к экспансивной политике. В США якобы намерены ослабить независимые государства изнутри за счет введения санкций, а также дестабилизации обстановки.

В 2021 году вырос несырьевой неэнергетический экспорт России.

Фото и видео: Госдума России

