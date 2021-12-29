Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным

Зоран Миланович объяснил мотивацию Британии в военной поддержке Киева.

Президент Хорватии обвинил правительство Великобритании в безответственном отношении к Украине. Такое заявление глава государства Восточной Европы сделал во время брифинга с журналистами. Зоран Миланович считает, что Лондон руководствуется своими внутриполитическими сложностями, поэтому подталкивает Киев к вооруженному конфликту с Москвой. Политик уверен, что Британия вводит Украину в заблуждение.

Не встречаюсь с министрами обороны, кроме мировых держав, которые и не приезжали в Загреб. А Великобритания вышла из ЕС, что в моих глазах уменьшает ее значимость. Зоран Миланович, президент Хорватии

Эксперт объяснил, что Британия осталась в составе НАТО, а в Соединенном Королевстве назревает политический кризис. В связи с этим Борису Джонсону приходится находиться на "бомбе замедленного действия". В Хорватии полагают, что Украина счастливее не станет, если будет слушать советы Лондона, так как страну втягивают в опасную авантюру. Миланович иронично предложил Джонсону отправить в Киев "еще тысячу военнослужащих".

Президент Хорватии обвинил премьера в работе на Украину.

Фото: Facebook / Zoran Milanović