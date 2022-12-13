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Президент Германии принял Зеленского в Берлине

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Программа визита украинского лидера держится в секрете.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции Бельвю. Программа визита украинского лидера держится в секрете. Предполагается, что позже Зеленскому вручат премию имени Карла Великого. Позже президент Украины проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов.

Видео: n-tv.de

Теги: владимир зеленский, встреча, президент германии, президент украины, франк-вальтер штайнмайер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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