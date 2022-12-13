Президент Германии принял Зеленского в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции Бельвю. Программа визита украинского лидера держится в секрете. Предполагается, что позже Зеленскому вручат премию имени Карла Великого. Позже президент Украины проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов.
Видео: n-tv.de
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