Президент Германии принял Зеленского в Берлине

Программа визита украинского лидера держится в секрете.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Штайнмайер принял Зеленского в своей резиденции Бельвю. Программа визита украинского лидера держится в секрете. Предполагается, что позже Зеленскому вручат премию имени Карла Великого. Позже президент Украины проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов.

Видео: n-tv.de