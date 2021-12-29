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Президент Финляндии: требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы
Сегодня, 14:30
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Президент Финляндии: требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

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Саули Ниинистё оценил требования РФ по гарантиям безопасности.

Президент Финляндии заявил о том, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат интересам Европы. Такое мнение Саули Ниинистё высказал высказал жителям страны в новогоднем обращении. 

Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств - это базовый принцип, который должен уважать каждый.

Саули Ниинистё, президент Финляндии

Политик считает, что терпение, ответственность и диалог являются единственным путем для движения вперед. По словам Саули Ниинистё, миру невозможно построить устойчивое будущее при угрозах использования военной силы или других видов насилия. 

Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году.

Фото: Pixabay.com

Теги: гарантии безопасности, нато, саули ниинистё, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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