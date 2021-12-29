Президент Финляндии: требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

Саули Ниинистё оценил требования РФ по гарантиям безопасности.

Президент Финляндии заявил о том, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат интересам Европы. Такое мнение Саули Ниинистё высказал высказал жителям страны в новогоднем обращении.

Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств - это базовый принцип, который должен уважать каждый. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Политик считает, что терпение, ответственность и диалог являются единственным путем для движения вперед. По словам Саули Ниинистё, миру невозможно построить устойчивое будущее при угрозах использования военной силы или других видов насилия.

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