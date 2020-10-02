Саули Ниинистё сожалеет о текущем состоянии отношений с РФ.

Президент Финляндии призвал Европу к поддержанию диалога с Россией. Такое мнение глава государства высказал во время своего выступления на торжественной церемонии, посвященной 60-летию Института внешней политики. Саули Ниинистё призвал ЕС сохранить возможность совместного с Москвой ответа на внешние угрозы.

Это ни в коем случае не противоречит твердой позиции Запада. На основании опыта Финляндии могу заверить, что оба эти элемента могут быть частью одного уравнения. Наши собственные отношения с Россией основываются на активном прямолинейном диалоге. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Глава государства сожалеет о том, что связь между ОБСЕ и РФ сейчас практически замерла. Он уверен, что сотрудничество между Евросоюзом и Россий сократилось практически до несуществующих отношений. При этом место надежды на партнерство заняли подозрения и взаимные обвинения.

В Финляндии вернулись к проекту железнодорожной ветки от Хельсинки до Петербурга.

Фото и видео: hs.fi