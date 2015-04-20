Президент Финляндии Ниинисте: вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

По его мнению, подача страной заявки на вступление в НАТО несет риск дополнительной эскалации в Европе.

Президент Финляндии Саули Ниинисте высказался о вступлении страны в Североатлантический альянс на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times.

По его мнению, подача страной заявки на вступление в НАТО несет риск дополнительной эскалации в Европе. Однако, это один из двух вариантов развития Финляндии как члена Евросоюза. Также Ниинисте напомнил об углублении оборонного партнерства с Швецией и США.

Все эти альтернативы имеют то преимущество, что наша безопасность улучшиться. Саули Ниинисте, президент Финляндии

Напомним, что МИД Финляндии сообщил, что координационная группа подготовит новый доклад по изменениям в области политики безопасности. Затем документ передадут в парламент.

Ранее мы сообщили, что ВС РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря по Нежинскому заводу.

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