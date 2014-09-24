Президент Белоруссии выразил обеспокоенность действиями Польши

Александр Лукашенко оценил ситуацию на границе с Евросоюзом.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на последней встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи большое внимание между политиками уделялось вопросам обороны. Соответствующее заявление глава республики сделал в рамках рабочего мероприятия Минске при участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Лидер республики заметил, что особое беспокойство вызывает деятельность Варшавы. При этом публично соглашения между Москвой и Минском он не разгласил, однако добавил, что определенные договоренности были достигнуты.

Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего, ЕС. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что в 2020 году "нас хотели туда присоединить", говоря о Польше. В этом случае Белоруссия стала бы разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Однако Александр Лукашенко заметил, что такой сценарий у противников не прошел.

Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого