Пресс-конференция Зеленского и Байдена завершилась скандалом

Представители СМИ задали президентам несколько вопросов, однако ни на один из них не получили ответы.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена завершилась скандалом. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Главы государств провели встречу в Вашингтоне. Зеленский и Байден обсуждали ход контрнаступления ВСУ и новые поставки оружия Украине. Представители СМИ задали президентам несколько вопросов, однако ни на один из них не получили ответы. На опубликованном видео украинский лидер периодически бросал взгляд на президента США, который сидел неподвижно.

Ранее Зеленский анонсировал создание совместной с США оборонной системы.

Фото: c-span.com