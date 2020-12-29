Преподаватель математики представит Петербург в конкурсе "Учитель года России – 2020"

Победитель станет известен 2 февраля.

Петербургскую школу на федеральном этапе конкурса "Учитель года России - 2020" представит учитель математики Иван Меньшиков. Он преподает в гимназии №166 Центрального района. Конкурс стартует 25 января, сообщила пресс-служба Смольного.

Предподаватель стал победителем городского конкурса педагогических достижений в 2019/2020 учебном году.

Пятерку финалистов федерального этапа конкурса объявят 1 февраля, а уже на следующий день станет известен абсолютный победитель. Мероприятие пришлось перенести с прошлого года на начало 2021 из-за пандемии коронавируса. Оно пройдет в Волгоградской области.

Всего в конкурсе принимают участие 85 педагогов из разных регионов России.

Конкурс проводится каждый год в течение 30 лет. Учителя из Петербурга становились победителями в 1998, 2003, 2007 и 2017 годах.

Фото: imenshikov.ru