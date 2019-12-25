Премьера документального фильма "Отец Георгий Кочетков"

На открытой киностудии "Лендок" состоится премьера документального фильма об одном из самых удивительных священников современной Православной церкви ― отце Георгии Кочеткове. Зрители увидят, из чего складывается образ церковнослужителя, его жизнь и мысли, а также красивые природные пейзажи.

Режиссером фильма является Сергей Литвяков, сценаристом ― Наталья Микова. Создатели картины будут присутствовать на просмотре, после чего можно будет с ними пообщаться.

Вход свободный, но нужно регистрация на сайте "Лендока".

Место: набережная Крюкова канала, 12

Фото: Георгий Кочетков / VK