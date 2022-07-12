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Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА*

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Матеуш Моравецкий обвинил РФ в трагедии.

Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация). Информацией об этом местный политик поделился с журналистами в рамках брифинга. Он выступил перед прессой на мероприятии, посвященной памяти жертв трагедии.

Сегодня Украина видит, что наследником УПА является "русский мир". "Русский мир" – это империализм, колониализм и крайний национализм.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что жители Польши винят в Волынской резне исключительно украинских националистов,поэтому в регионе к ним относятся с агрессией и пренебрежением.

Польша завершила строительство заграждения на границе с Белоруссией.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera
 

Теги: волынская резня, вторая мирова война, вторая мировая война, матеуш моравецкий, польша, русский мир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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