Матеуш Моравецкий рассказал о том, что проект завершен, как и было обещано.

Польша завершила строительство заграждения на государственной границе с Белоруссией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий на брифинге перед местными журналистами. Чиновник напомнил об условиях миграционного кризиса, в связи с чем Варшава начала реализацию проекта с января 2022 года. Предполагалось, что длина ограждения составляет 186 километров, его высота будет пять метров, а стоимость - 1,6 миллиарда злотых (порядка 400 миллионов долларов).

Начинается лето, и это заграждение закончено точно так, как мы обещали. Сегодня наши сотрудники силовых служб должны были бы концентрироваться на обеспечении внутренней безопасности. Матеуш Моравецкий, премьер Польши

По мнению чиновника, если бы заграждение не было построено на границе с Белоруссией, то сложная миграционная ситуация отвлекала бы Польшу от оказания помощи "сражающейся Украине".

Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera