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Премьер-министр Белоруссии заявил о попытках ЕС устроить переворот в стране

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Он также считает, что западные страны хотят "укусить" Россию.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о попытках Евросоюза устроить переворот в стране. Об этом он заявил на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске.

Головченко отметил, что западные страны хотят надавить на важные отрасли экономики Белоруссии, которые имеют особой вклад в ВВП республики. По его словам, они также хотят "укусить" Россию.

Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических для того, чтобы обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота.

Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Ранее премьер-министр Белоруссии призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: белоруссия, евросоюз, михаил мишустин, переворот, премьер-министр белоруссии, премьер-министр россии, роман головченко
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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