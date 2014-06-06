Премьер-министр Белоруссии заявил о попытках ЕС устроить переворот в стране

Он также считает, что западные страны хотят "укусить" Россию.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о попытках Евросоюза устроить переворот в стране. Об этом он заявил на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Минске.

Головченко отметил, что западные страны хотят надавить на важные отрасли экономики Белоруссии, которые имеют особой вклад в ВВП республики. По его словам, они также хотят "укусить" Россию.

Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических для того, чтобы обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота. Роман Головченко, премьер-министр Белоруссии

Ранее премьер-министр Белоруссии призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение.

Видео: YouTube / Россия 24