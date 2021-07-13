Премьер Украины сообщил о падении товарооборота с Россией в шесть раз

Денис Шмыгаль оценил рост сотрудничества Киева и ЕС.

Премьер-министр Украины сообщил о падении товарооборота с Россией в шесть раз. Ранее показатель составлял 37 млрд долларов, сейчас - не более 7 млрд. При этом речи о торговой войне между сторонами не идет. Такое заявление Денис Шмыгаль сделал во время совместного брифинга с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале кабинета министров.

Фактически за последние шесть лет объем торговли с Россией снизился практически в шесть раз с 37 до 7 миллиардов. То есть идет постоянное снижение товарооборота между Россией и Украиной. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник объяснил европейскому коллеге, что за эти шесть лет увеличился товарооборот между Киевом и Евросоюзом. Рост показателей - около 40 процентов. Украина учится замещать и переориентировать рынки, а также производить более качественную продукцию, которая соответствует европейским стандартам и требованиям.

Премьер-министр Украины считает, что "Северный поток - 2" не достроят.

Видео: YouTube / КабМін